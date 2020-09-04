В Тарасовском районе Ростовской области потушили крупный природный пожар

Крупный лесной пожар потушили в Тарасовском районе донского региона. Об этом сообщили 6 сентября в пресс-службе ГУ МЧС.Лесополоса полыхала на площади около 1 600 гектаров. В течение четырех суток огонь пытались побороть порядка 500 спасателей, 130 единиц техники, включая восемь вертолетов Ми-8 и самолет-амфибию Бе-200, а также местные жители. Тушение осложнял сильный ветер, из-за которого пламя распространялось по деревьям с высокой скоростью.За прошедшие сутки не было выявлено действующих очагов возгорания. Спасатели тушили возникающие небольшие пожары. Спустя четыре дня им удалось полностью ликвидировать возгорания.Напомним, масштабный пожар случился днем 2 сентября. Первоначально загорание произошло в лесу Белокалитвинского района, но уже через несколько часов пламя распространилось в Каменском, Красносулинском и Тарасовском районах. На последнем участке огонь бушевал сильнее всего, и именно его удалось ликвидировать позже всех. В пожарах Ростовской области пострадали 46 человек, погибла одна дончанка, а также были найдены обгоревшие останки другого человека. Более 60 домов были разрушены пламенем.