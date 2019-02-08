Ростовчанка пыталась покончить с собой после ссоры с парнем



В донской столице девушка пыталась покончить с собой после ссоры с парнем. Происшествие случилось 8 февраля на площади 2-й Пятилетки, сообщает DonDay.ru.



В тот вечер Ольга И. поссорилась со своим бойфрендом. Молодые люди серьезно поругались, и ее избранник, дабы не продолжать ссору, ушел из дома. Ростовчанка сильно расстроилась, выпила алкоголь и решилась на опрометчивый шаг.



Спустя какое-то время девушке стало плохо, и она обратилась за помощью к медикам. Прибывшие врачи промыли ей желудок. С диагнозом «отравление неизвестными препаратами» ее доставили в больницу.