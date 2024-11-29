Жительница Ростовской области спалила дотла дом

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области жительница Матвеево-Курганского района спалила дом из-за непотушенной сигареты. Как оказалось, дом горел в тот день дважды.Дом загорелся 27 ноября в селе Латоново на улице Садовой, 21. Хозяйка дома сама сообщила о пожаре в пожарную службу. Как выяснилось, женщина курила в помещении, и пепел от сигареты упал на матрас. Однако, когда пожарные прибыли на место, владелица смогла самостоятельно потушить огонь.Тем не менее спустя некоторое время после первого вызова пожарные снова прибыли по тому же адресу. Местные жители заметили густой черный дым и увидели, что дом соседки снова горит.В тушении огня принимали участие восемь пожарных и две пожарные машины.- Женщина уснула с непотушенной сигаретой, в результате чего дом загорелся, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.