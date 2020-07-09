В Ростове вынесли приговор мужчине за кражу и убийство таксиста

Ростовский областной суд вынес приговор 22-летнему Дмитрию Степанову. Он обвинялся в угоне, убийстве из корыстных повреждений и краже, совершенной с причинением значительного ущерба.Стало известно, что 8 марта 2019 года Степанов залез в одну из шиномонтажек в Новочеркасске и украл оттуда деньги и имущество на общую сумму свыше 24 тысяч рублей.Через несколько дней вечером обвиняемый, не желая оплачивать стоимость проезда в такси, напал на водителя и нанес ему ножевые ранения в различные части тела. От полученных повреждений таксист скончался на месте происшествия. После этого Степанов перегнал его автомобиль с места событий на одну из улиц города, где и оставил, украв у погибшего таксиста мобильный телефон и сумку с документами.- Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на полтора года, - сообщили в прокуратуре Ростовской области. - Приговор в законную силу не вступил.