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В Ростове вынесли приговор мужчине за кражу и убийство таксиста

В Ростове вынесли приговор мужчине за кражу и убийство таксиста
Ростовский областной суд вынес приговор 22-летнему Дмитрию Степанову. Он обвинялся в угоне, убийстве из корыстных повреждений и краже, совершенной с причинением значительного ущерба.

Стало известно, что 8 марта 2019 года Степанов залез в одну из шиномонтажек в Новочеркасске и украл оттуда деньги и имущество на общую сумму свыше 24 тысяч рублей.

Через несколько дней вечером обвиняемый, не желая оплачивать стоимость проезда в такси, напал на водителя и нанес ему ножевые ранения в различные части тела. От полученных повреждений таксист скончался на месте происшествия. После этого Степанов перегнал его автомобиль с места событий на одну из улиц города, где и оставил, украв у погибшего таксиста мобильный телефон и сумку с документами.

- Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на полтора года, - сообщили в прокуратуре Ростовской области. - Приговор в законную силу не вступил.

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