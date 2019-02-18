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В Ростове осудили мужчину, убившего таксиста

В Ростове осудили мужчину, убившего таксиста
Фото: Udm-info.ru
Ростовский областной суд вынес приговор 29-летнему мужчине, обвиняемому в убийстве водителя такси.

В январе 2018 года в Родионово-Несветайском районе Ростовской области в сгоревшем автомобиле «Деу Нексия» было обнаружено тело молодого человека. Вскоре личность погибшего была установлена. Им оказался 23-летний владелец машины, житель Новошахтинска, подрабатывающий таксистом.

Эксперты установили, что смерть автовладельца наступила в результате ножевых ранений. По подозрению в причастности к убийству полицейские задержали 28-летнего жителя Красносулинского района. Во время допроса мужчина во всём признался и рассказал об обстоятельствах преступления.

Подозреваемый был знаком со своей жертвой. Он неоднократно пользовался его услугами водителя. В середине января злоумышленник решил завладеть иномаркой молодого человека. При встрече он несколько раз ударил парня ножом в шею. Но в салоне автомобиля не оказалось документов. Тогда нападавших сжёг машину вместе с телом водителя.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статьям «Разбой, совершенный с применением насилия» и «Убийство, сопряженное с разбоем».
- Приговором суда от 19 февраля обвиняемый признан виновным в совершении инкриминируемых ему деяний и осужден к 17 го¬дам ли¬шения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок два года, - рассказали в прокуратуре Ростовской области.

Приговор в законную силу не вступил.

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