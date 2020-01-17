Жителя Таганрога подозревают в краже статуэтки и иконы



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В Таганроге 30-летний парень подозревается в краже из квартиры. Такую информацию 19 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.



Молодой человек узнал, что хозяина квартиры нет дома. Он разбил окно и пробрался в квартиру. Оттуда он украл пакет монет, фонарик, икону и фарфоровую статуэтку.



По данным донского главка, подозреваемого задержали и доставили в полицию. В отношении него возбудили дело по статье «Кража». Ранее он привлекался к ответственности за схожее преступление.