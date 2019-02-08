Под Ростовом парень разбил окно в доме и украл 10 тысяч рублей



Под Ростовом молодой человек подозревается в краже из дома. Происшествие случилось 8 февраля в Аксайском районе.



По информации ГУ МВД по Ростовской области, 27-летний житель Азова знал, что хозяин на работе, пробрался к его дому, разбил окно, забрался внутрь, осмотрел комнаты и нашел 10 тысяч рублей. Злоумышленник забрал деньги и сбежал.



- В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан, - отметили в ведомстве. – В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража».