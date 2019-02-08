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Под Ростовом парень разбил окно в доме и украл 10 тысяч рублей

Под Ростовом парень разбил окно в доме и украл 10 тысяч рублей
Под Ростовом молодой человек подозревается в краже из дома. Происшествие случилось 8 февраля в Аксайском районе.

По информации ГУ МВД по Ростовской области, 27-летний житель Азова знал, что хозяин на работе, пробрался к его дому, разбил окно, забрался внутрь, осмотрел комнаты и нашел 10 тысяч рублей. Злоумышленник забрал деньги и сбежал.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан, - отметили в ведомстве. – В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража».

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