Жители дома на Коммунистическом проспекте в Ростове три дня просидели без отопления

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В Ростове-на-Дону жители дома на Коммунистическом проспекте три дня просидели без отопления при минусовой температуре. Об этом ростовчане рассказали на популярном городском портале.Причиной того, что жители дома № 20/1 на проспекте Коммунистическом остались без отопления в мороз, стала авария на улице Малиновского. Днем 21 января там произошел порыв теплотрассы. Из-за затяжных ремонтных работ ростовчанам пришлось нелегко. Панельный дом быстро остыл, согреться было невозможно, а ведь в некоторых квартирах есть дети.В техническом отделе ООО "УК Четвертая" сообщили о том, что отопление в квартиры уже дали. Однако для этого понадобилось долгих три дня. Жителям пришлось спать в теплой одежде и кутаться в пледы.