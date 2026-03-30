В Таганроге из-за работы саперов перекрыли движение на А. Крюйса

Фото: Ростов ру.

Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила о введении ряда ограничений в городе в связи с последствиями атаки беспилотников.С вечера 29 марта в пострадавших районах действует режим чрезвычайной ситуации. Утром 30 марта начались работы по устранению последствий инцидента. В результате атаки повреждены десятки домов, зафиксированы случаи обнаружения неразорвавшихся обломков БПЛА.В целях безопасности перекрыто движение на следующих участках:на улице Свободы — здесь дрон попал в жилой дом;на улице А. Крюйса, 19 — рядом с восьмиэтажным домом, где в настоящий момент работают сапёры.Светлана Камбулова призвала жителей, находящихся вблизи указанных районов, строго следовать указаниям ответственных служб и внимательно отслеживать официальные предупреждения.