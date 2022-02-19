Житель Ростовской области пострадал в лобовом ДТП под Волгоградом

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

Под Волгоградом житель Ростовской области пострадал в ДТП. Авария произошла около полуночи 20 февраля на трассе Волгоград - Октябрьский - Котельниково - Зимовники - Сальск.По предварительным данным, 23-летний парень за рулем «Хендай Солярис» выехал на «встречку» и лоб в лоб врезался в автомобиль «Киа Серато». Машиной управлял 42-летний мужчина из Ростовской области. Столкновение было таким, что без пострадавших обойтись не удалось.- В результате ДТП пострадал уроженец донского региона из автомобиля «Киа», - сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области. - Его с травмами доставили в больницу.Серьезные механические повреждения получила и «Киа». Чтобы отремонтировать иномарку, придется потратить не один десяток тысяч рублей.