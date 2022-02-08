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Житель Ростовской области пострадал в перевернувшейся иномарке на трассе под Волгоградом

Житель Ростовской области пострадал в перевернувшейся иномарке на трассе под Волгоградом
На трассе под Волгоградом житель Ростовской области попал в жуткое ДТП. Авария произошла поздним вечером 9 февраля на автодороге Волгоград - Сальск.

Предварительно известно, что 36-летний мужчина ехал на «Хонде Цивик» в сторону Волгограда. В пути он не справился с управлением, а потерявшая контроль машина вылетела в кювет и перевернулась. Обойтись без травм шоферу не удалось.

- Пострадавшего доставили в больницу с различными повреждениями, - сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.

Судя по фото с места аварии, машина получила несерьезные механические повреждения. Тем не менее владельцу придется существенно потратиться не только на ремонт своей иномарки, но и на собственное восстановление здоровья после ДТП.
Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.
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