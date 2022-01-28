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На трассе под Волгоградом житель Ростовской области попал в ДТП с пострадавшими

На трассе под Волгоградом житель Ростовской области попал в ДТП с пострадавшими
На трассе под Волгоградом два человека пострадали в ДТП с участием жителя Ростовской области. Авария произошла 30 января на автодороге Самойловка – Шумилинская.

Предварительно известно, что 38-летний житель донского региона ехал на грузовике КамАЗ, когда внезапно в него врезался автомобиль. 36-летний мужчина за рулем «ВАЗ-21102» не выбрал безопасную дистанцию и врезался в попутный грузовик. Пострадавших избежать не удалось.

- В результате ДТП пострадали 24-летний и 25-летний пассажиры отечественной легковушки, - прокомментировали в ГУ МВД по Волгоградской области.
Фото: ЯндексКартинки.
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