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На Дону водитель, врезавшись в забор, получил травмы

На Дону водитель, врезавшись в забор, получил травмы
В результате аварии в Аксайском районе Ростовской области пострадал мужчина. Дорожно-транспортное происшествие случилось на первом километре трассы М-4 «Дон» около полудня 27 ноября.

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 25-летний парень за рулём «ВАЗ-2114» не выбрал безопасную дистанцию перед движущийся впереди «ГАЗелью». Легковушка врезалась в грузовик, после чего от удара её отбросило на ограждение.

«ВАЗ» снёс забор и получил серьёзные механические повреждения. В результате ДТП пострадал водитель «четырнадцатой». С травмами его доставили в больницу.

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