На Дону водитель, врезавшись в забор, получил травмы



В результате аварии в Аксайском районе Ростовской области пострадал мужчина. Дорожно-транспортное происшествие случилось на первом километре трассы М-4 «Дон» около полудня 27 ноября.



Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 25-летний парень за рулём «ВАЗ-2114» не выбрал безопасную дистанцию перед движущийся впереди «ГАЗелью». Легковушка врезалась в грузовик, после чего от удара её отбросило на ограждение.



«ВАЗ» снёс забор и получил серьёзные механические повреждения. В результате ДТП пострадал водитель «четырнадцатой». С травмами его доставили в больницу.