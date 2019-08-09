Под Воронежем водитель ВАЗа по дороге в Ростов столкнулся с тремя иномарками: погибли двое



Под Воронежем водитель ВАЗа по дороге в Ростов столкнулся с тремя иномарками. Дорожно-транспортное происшествие случилось 11 августа на 653-м километре М-4 «Дон» в Павловском районе.



Известно, что водитель автомобиля «ВАЗ-21120» направлялся в донскую столицу со стороны Москвы. Мужчина за рулем отечественного авто выехал на встречную полосу. Здесь ВАЗ столкнулся с тремя машинами: «Шкода Октавиа», «Датсун Ондо» и «Фольксваген Джетта», а также с мотоциклом «Хонда».



В результате массового ДТП скончались двое: водитель ВАЗа и мотоциклист. Несколько человек с травмами попали в больницу.



– Пострадали водитель и 23-летний пассажир иномарки «Датсун», а также 18-летняя пассажирка «Фольксвагена», – пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.