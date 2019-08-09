Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Под Воронежем водитель ВАЗа по дороге в Ростов столкнулся с тремя иномарками: погибли двое

Под Воронежем водитель ВАЗа по дороге в Ростов столкнулся с тремя иномарками: погибли двое
Под Воронежем водитель ВАЗа по дороге в Ростов столкнулся с тремя иномарками. Дорожно-транспортное происшествие случилось 11 августа на 653-м километре М-4 «Дон» в Павловском районе.

Известно, что водитель автомобиля «ВАЗ-21120» направлялся в донскую столицу со стороны Москвы. Мужчина за рулем отечественного авто выехал на встречную полосу. Здесь ВАЗ столкнулся с тремя машинами: «Шкода Октавиа», «Датсун Ондо» и «Фольксваген Джетта», а также с мотоциклом «Хонда».

В результате массового ДТП скончались двое: водитель ВАЗа и мотоциклист. Несколько человек с травмами попали в больницу.

– Пострадали водитель и 23-летний пассажир иномарки «Датсун», а также 18-летняя пассажирка «Фольксвагена», – пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.