Житель Ростовской области едва не погиб, упав вниз головой в яму

Фото: Анастасия Калдурова.

В Ростовской области спасли мужчину, который угодил вниз головой в яму и проторчал там долгое время без доступа кислорода. Происшествие случилось в станице Вешенской 22 декабря.Мужчина вышел во двор и случайно оступился. Он упал в небольшую яму примерно полметра глубиной. Так получилось, что мужчина застрял в яме вниз головой в полный рост, одни ноги торчали.К счастью, его заметил товарищ. Но вытащить друга из ловушки самостоятельно ему не удалось. Чтобы достать его, пришлось вызывать спасателей. Как рассказала помощник руководителя поисково-спасательной службы во внутренних водах Ростовской области Анастасия Калдурова, без доступа кислорода лицо мужчины уже начало синеть. Несмотря на это, вызволенный мужчина от помощи медиков отказался.