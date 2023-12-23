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Житель Ростовской области едва не погиб, упав вниз головой в яму

Житель Ростовской области едва не погиб, упав вниз головой в яму
В Ростовской области спасли мужчину, который угодил вниз головой в яму и проторчал там долгое время без доступа кислорода. Происшествие случилось в станице Вешенской 22 декабря.

Мужчина вышел во двор и случайно оступился. Он упал в небольшую яму примерно полметра глубиной. Так получилось, что мужчина застрял в яме вниз головой в полный рост, одни ноги торчали.

К счастью, его заметил товарищ. Но вытащить друга из ловушки самостоятельно ему не удалось. Чтобы достать его, пришлось вызывать спасателей. Как рассказала помощник руководителя поисково-спасательной службы во внутренних водах Ростовской области Анастасия Калдурова, без доступа кислорода лицо мужчины уже начало синеть. Несмотря на это, вызволенный мужчина от помощи медиков отказался.
Фото: Анастасия Калдурова.
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