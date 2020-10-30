Житель Ростовской области был задержан с револьвером на тюменском вокзале

Житель Ростовской области пытался пронести на ж/д вокзал Тюмени заряженный револьвер. Об этом 3 ноября сообщили в пресс-службе Тюменского ЛО МВД России на транспорте.Происшествие случилось 26 октября. На тюменском железнодорожном вокзале задержали мужчину, пытавшегося пронести оружие. Запрещённый предмет выявили в личных вещах 60-летнего нарушителя, когда он проходил рамку металлодетектора. Это оказался револьвер, заряженный шестью патронами. Как утверждает мужчина, пакет с оружием он нашел под окном выдачи заказов одной из закусочных Тюмени. Находку житель донского региона решил оставить себе.- В настоящее время в отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «Незаконное хранение, ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов», - добавили в ведомстве.