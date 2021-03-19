Житель Новошахтинска избил знакомого до смерти и сжег тело

Жителя Новошахтинска признали виновным в жестоком убийстве знакомого. Сергей Барило забил 42-летнего мужчину до смерти и поджег его тело, пытаясь скрыть преступление.По версии следствия, в августе 2018 года подсудимый находился в доме на улице Коммерческой. Сергей избивал пострадавшего не только кулаками, но также шампуром и деревянным поленом. Барило не остановился, даже когда мужчина упал без сил. Он в ярости продолжал пинать жертву ногами. Осознав, что знакомый скончался от травм, новошахтинец испугался. Пытаясь скрыть следы преступления, он перетащил тело в безлюдное место, облил бензином и поджег.- Собранные следственным отделом доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Сергея Барило, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области. - Он признан виновным.Ближайшие девять лет мужчина проведет в колонии строгого режима.