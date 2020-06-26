В Таганроге мужчина, забивший до смерти 81-летнего знакомого, получил 9,5 лет тюрьмы

Таганрогский городской суд вынес приговор 42-летнему мужчину, забившему до смерти своего пожилого знакомого. Решение приняли 23 июня.Происшествие случилось в июле 2019 года. Между двумя знакомыми возникла ссора. В ходе конфликта мужчина набросился с кулаками на 81-летнего оппонента. Обвиняемый стал наносить кулаками удары по телу пенсионера. С множественными травмами пожилого мужчину доставили в больницу.Не выдержав, от полученных повреждений пенсионер скончался.- Обвиняемый признан виновным. Ему назначено 9,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, - сообщили в прокуратуре Таганрога. - Приговор в законную силу не вступил.