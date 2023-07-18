Житель Новочеркасска на глазах у хозяина застрелил собаку

Фото: Ростов ру.

Вопиющий случай человеческой жестокости произошел в Новочеркасске. Местный житель на глазах у хозяина застрелил собаку. Происшествие случилось 16 июля рядом со школой №10.Случайный прохожий застрелил собаку, когда хозяин выгуливал ее на улице Мелиховской. Испуганный и раненый пес убежал. Хозяин нашел его только спустя сутки. Он отвез пса в ветеринарку, но драгоценное время было потеряно. Питомец скончался.- По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего, - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.