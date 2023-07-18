Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Житель Новочеркасска на глазах у хозяина застрелил собаку

Житель Новочеркасска на глазах у хозяина застрелил собаку
Вопиющий случай человеческой жестокости произошел в Новочеркасске. Местный житель на глазах у хозяина застрелил собаку. Происшествие случилось 16 июля рядом со школой №10.

Случайный прохожий застрелил собаку, когда хозяин выгуливал ее на улице Мелиховской. Испуганный и раненый пес убежал. Хозяин нашел его только спустя сутки. Он отвез пса в ветеринарку, но драгоценное время было потеряно. Питомец скончался.

- По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего, - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.
Фото: Ростов ру.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.