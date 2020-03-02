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В Ростовской области мужчина застрелил соседских кошку и собаку

В Ростовской области мужчина застрелил соседских кошку и собаку
В Азовском районе Ростовской области мужчина застрелил соседских животных. В отношении него возбудили уголовное дело.

В хуторе Эльбузд местный житель вышел утром из дома и увидел, что его собака и кошка лежат мёртвые на земле. Они были застрелены. О произошедшем мужчина сообщил в полицию. Выяснилось, что 43-летний сосед потерпевшего утром вышел из дома и, увидев животных, решил с ними расправиться. Он достал пневматическую винтовку и выстрелил в них. От полученных травм бедняги скончались.

В отношении подонка возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».

- Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Мужчине грозит штраф в размере от ста до трёхсот тысяч рублей, исправительные или принудительные работы либо тюремное заключение на срок от трёх до пяти лет.

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