В Ростовской области мужчина застрелил соседских кошку и собаку



В Азовском районе Ростовской области мужчина застрелил соседских животных. В отношении него возбудили уголовное дело.



В хуторе Эльбузд местный житель вышел утром из дома и увидел, что его собака и кошка лежат мёртвые на земле. Они были застрелены. О произошедшем мужчина сообщил в полицию. Выяснилось, что 43-летний сосед потерпевшего утром вышел из дома и, увидев животных, решил с ними расправиться. Он достал пневматическую винтовку и выстрелил в них. От полученных травм бедняги скончались.



В отношении подонка возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».



- Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.



Мужчине грозит штраф в размере от ста до трёхсот тысяч рублей, исправительные или принудительные работы либо тюремное заключение на срок от трёх до пяти лет.