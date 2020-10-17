Житель Ростовской области застрелил козу на глазах у ребенка

В Ростовской области мужчина застрелил из ружья соседскую козу. Происшествие случилось 18 октября в поселке Луначарском Неклиновского района.Как сообщает портал DonDay.ru, коза зашла в соседский двор, а хозяин, недолго думая, взял ружье и несколько раз выстрелил в животное прямо на глазах у ее девятилетней хозяйки. Одна пуля прошла насквозь, задев внутренние органы козочки. Помочь ей было уже нельзя.Как прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, по факту смерти животного проводится проверка, оружие было изъято. Тем не менее любимицу девочки уже не вернуть. Родители говорят, что дочка до сих пор не оправилась от гибели животного и часто плачет.Коза была нубийской породы, с красивым золотистым оттенком шерсти. Ребенок привязался к животному и не может поверить, что козочку убили.