Жильцов дома в Волгодонске эвакуировали из-за забытой куклы



В Волгодонске из-за подозрительного предмета эвакуировали целый дом. Инцидент произошёл около полудня 4 февраля на улице Ленина. О ЧП сообщает DonDay Волгодонск.



Недалеко от «Станции юных техников» прохожие нашли на земле куклу. Обнаружившие игрушку местные жители позвонили в диспетчерскую службу. На место прибыли сотрудники скорой помощи, спасатели, полицейские и кинологи. Специалисты вывели на улицу жильцов дома, а также учащихся кружка радиотехники и шахматного клуба, расположенных на первом этаже.



Забытую куклу обследовали. В результате проверки никаких опасных веществ в ней обнаружено не было. Оцепление со здания вскоре сняли