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Жильцов дома в Волгодонске эвакуировали из-за забытой куклы

Жильцов дома в Волгодонске эвакуировали из-за забытой куклы
В Волгодонске из-за подозрительного предмета эвакуировали целый дом. Инцидент произошёл около полудня 4 февраля на улице Ленина. О ЧП сообщает DonDay Волгодонск.

Недалеко от «Станции юных техников» прохожие нашли на земле куклу. Обнаружившие игрушку местные жители позвонили в диспетчерскую службу. На место прибыли сотрудники скорой помощи, спасатели, полицейские и кинологи. Специалисты вывели на улицу жильцов дома, а также учащихся кружка радиотехники и шахматного клуба, расположенных на первом этаже.

Забытую куклу обследовали. В результате проверки никаких опасных веществ в ней обнаружено не было. Оцепление со здания вскоре сняли

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