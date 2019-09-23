В Азове из-за подозрительного предмета оцепили здание банка



Посетителей и сотрудников банка в Азове эвакуировали из-за подозрительного предмета. ЧП случилось примерно в 10 часов 26 сентября.



В здании Сбербанка на улице Васильева посетители обнаружили бесхозную вещь. Они сразу позвонили в полицию и сообщили об этом. На место прибыли правоохранители, а также пожарные и сотрудники скорой помощи. Спасатели эвакуировали клиентов и работников банка и оцепили близлежащую территорию.



- Специалисты проверили помещение и не обнаружили опасных предметов, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



Сейчас банк работает в штатном режиме.