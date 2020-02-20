В Азове в центре временного размещения остались только два жильца дома, где произошёл взрыв



В Азове только два жильца дома, в котором произошёл взрыв, остаются в центре временного размещения. Остальные люди, оставшиеся на время без крыши над головой, отправились к родственникам и друзьям.



Жильцов дома в переулке Павлова эвакуировали утром 22 февраля после того, как в квартире на третьем этаже прогремел взрыв. Некоторые люди смогли самостоятельно выбежать на улицу, остальных вывели на спасатели.



Бытовой газ взорвался из-за утечки. В результате происшествия погибли 91-летняя женщина и 69-летний мужчина. Травмы получила 68-летняя пенсионерка, которая сейчас находится в отделении реанимации.



Жильцам пока запретили возвращаться в свои квартиры из-за угрозы обрушения, а также потому, что на месте работают следователи и криминалисты. Людям предложили разместиться в гостинице «Солнечная». Семейная пара, которой некуда было пойти, отправилась во временное пристанище. Им дали отдельный номер, также их снабжают пищей. Когда им можно будет вернуться домой – не известно. Взрыв разрушил сразу несколько квартир.