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Женщина-таксист сбила пенсионерку в Ростовской области

Женщина-таксист сбила пенсионерку в Ростовской области
В Шахтах Ростовской области автоледи сбила пенсионерку. Дорожно-транспортное происшествие случилось на пересечении улицы Шевченко и переулка Чернокозова 30 января около 17:30.

На перекрёстке 58-летняя женщина на «Датсун Он-До» не пропустила пешехода. Пенсионерка шла по «зебре» на зелёный сигнал светофора. В результате водитель сбила 74-летнюю старушку.

По информации DonDay Шахты, пожилая женщина получила травмы. Её доставили в больницу скорой помощи. По факту ДТП проводится проверка.

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