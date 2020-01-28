Женщина-таксист сбила пенсионерку в Ростовской области
В Шахтах Ростовской области автоледи сбила пенсионерку. Дорожно-транспортное происшествие случилось на пересечении улицы Шевченко и переулка Чернокозова 30 января около 17:30.
На перекрёстке 58-летняя женщина на «Датсун Он-До» не пропустила пешехода. Пенсионерка шла по «зебре» на зелёный сигнал светофора. В результате водитель сбила 74-летнюю старушку.
По информации DonDay Шахты, пожилая женщина получила травмы. Её доставили в больницу скорой помощи. По факту ДТП проводится проверка.