В Ростове автоледи на легковушке сбила 14-летнюю девочку-велосипедистку



В Ростове женщина на «ВАЗ-2110» сбила на пешеходном переходе девочку-велосипедистку. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 8 июля на улице Интернациональной.



По данным пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, 60-летняя женщина за рулем авто не справилась с управлением и сбила проезжающую по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде девочку.



- В результате аварии 14-летняя девочка получила травмы, - сообщили в ведомстве. - Ее доставили в больницу.



По факту ДТП проводится проверка.