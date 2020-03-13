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В Ростовской области автоледи насмерть сбила 36-летнюю женщину

В Ростовской области автоледи насмерть сбила 36-летнюю женщину
В Ростовской области автоледи насмерть сбила 36-летнюю женщину, которая переходила дорогу по «зебре». ДТП случилось на улице Ленина в Аксае в 19:30 15 марта.


По предварительным данным, 47-летняя женщина за рулем «Хендай Соната» ехала на красный, когда проезжую часть по «зебре» переходили несколько пешеходов. Вовремя отойти успели все, кроме 36-летней женщины. От полученных в результате дорожно-транспортного происшествия травм она скончалась на месте.

– По факту происшествия проводится проверка, – сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

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