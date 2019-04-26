На Дону женщина на иномарке сбила 10-летнюю девочку
В Ростовской области 30-летняя женщина сбила девочку-пешехода. Авария случилась около полудня 30 апреля в Каменске-Шахтинском.
По предварительной информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, происшествие случилось на улице Кирова. Автоледи на «Хендай i35» не справилась с управлением и сбила 10-летнюю девочку, переходящую дорогу по нерегулируемому переходу.
- В результате происшествия пострадавшая получила травмы и была доставлена в больницу, - прокомментировали в ведомстве. - По факту происшествия проводится проверка.