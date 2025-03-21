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Женщина и ребенок пострадали при пожаре в Ростовской области

Женщина и ребенок пострадали при пожаре в Ростовской области

В Батайске женщина и ребенок пострадали при пожаре в многоэтажном доме. Информацию об этом сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.

Около 16:00 в жилом комплексе "Прибрежный" вспыхнул огонь. Пламя охватило квартиру на третьем этаже дома по улице Котова, 12/2. Для борьбы с пламенем, распространившимся на 12 квадратных метров, потребовалось задействовать 11 огнеборцев и пять специализированных машин.

Согласно данным, предоставленным ГУ МЧС Ростовской области, инцидент привёл к отравлению угарным газом женщины и ребенка. Оба пострадавших были оперативно доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.
Фото: Donday
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