Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Батайске при пожаре пострадали два человека. ЧП случилось 2 марта на улице Красноярской.Огонь вспыхнул в доме № 4А около 9:00. Очевидцы вызвали пожарных. На тушение пожара прибыли девять человек на двух единицах спецтехники. Пламя охватило три квадратных метра помещения. Пожар был ликвидирован примерно через полчаса.В происшествии пострадали женщина и 14-летняя девочка. Подростка доставили в больницу с ожогом кисти рук и отравлением угарным газом. Жительница Батайска от госпитализации отказалась.В региональном ГУ МЧС сообщили, что предварительная причина - аварийный режим работы электрооборудования.