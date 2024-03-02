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В Батайске при пожаре пострадали два человека

В Батайске при пожаре пострадали два человека
В Батайске при пожаре пострадали два человека. ЧП случилось 2 марта на улице Красноярской.

Огонь вспыхнул в доме № 4А около 9:00. Очевидцы вызвали пожарных. На тушение пожара прибыли девять человек на двух единицах спецтехники. Пламя охватило три квадратных метра помещения. Пожар был ликвидирован примерно через полчаса.

В происшествии пострадали женщина и 14-летняя девочка. Подростка доставили в больницу с ожогом кисти рук и отравлением угарным газом. Жительница Батайска от госпитализации отказалась.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что предварительная причина - аварийный режим работы электрооборудования.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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