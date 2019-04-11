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Взрослый и ребёнок пострадали при пожаре в Ростове

Взрослый и ребёнок пострадали при пожаре в Ростове
При пожаре в многоэтажном доме в Ростове пострадали двое, в том числе ребёнок. Возгорание произошло в квартире на девятом этаже дома № 14 по улице Башкирской.

Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного пожарной охраны 12 апреля в 18:45. На место происшествия выехали 20 спасателей и шесть единиц техники. Порядка 15 минут понадобилось пожарным, чтобы потушить огонь. По данным ГУ МЧС Ростовской области, в квартире горели личные вещи на площади 20 квадратных метров.
- В результате ЧП пострадали двое, в том числе ребёнок, - уточнили в пресс-службе спасательного ведомства.

Полностью пожар был ликвидирован в 19:18. Причину возгорания сейчас устанавливают специалисты.

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