В Ростове при пожаре в многоэтажном доме пострадали пожилые женщина и мужчина



В Ростове-на-Дону при пожаре в многоэтажном доме пострадала пожилые женщина и мужчина. Пламя начало распространяться в одной из квартир на проспекте Шолохова 20 июля около 19:30.



Известно, что загорелся пятиэтажный дом. Пожар ликвидировали до приезда пожарных. Несмотря на это, огонь успел распространить на два квадратных метра. Кроме того, двух человек пришлось госпитализировать.



– В результате пожара пострадали 77-летние мужчина и женщина. По предварительной информации, причиной пожара является неосторожное обращение с огнем, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.