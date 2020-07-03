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Женщина и девочка погибли в аварии под Сальском

Женщина и девочка погибли в аварии под Сальском
Ранним утром 5 июля на 49-м километре трассы Волгоград - Сальск произошло ДТП. 44-летний водитель «Ниссана Тиида» врезался в «Хендай Сантафе». В результате столкновения погибли два человека.

По предварительной информации, водитель «Ниссана» нарушил режим отдыха и труда. Он выехал на «встречку» и «лоб в лоб» врезался в «Хендай Сантафе».

- В результате ДТП 49-летняя и 12-летняя пассажирки «Ниссана» погибли. Оба водителя и 46-летняя пассажирка «Хендай» получили травмы и были доставлены в медучреждение, - отметили в ГУ МВД по Волгоградской области.

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