Фото: Соцсети

Желтый уровень беспилотной опасности объявлен в Ростовской области 14 января. Об этом сообщили мониторинговые каналы.Экстренные службы переведены в режим повышенной готовности. До этого жителям донского региона пришло уведомление от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС об угрозе атаку БПЛА. Людям рекомендуется сохранять спокойствие, а также следить за официальными новостями.Информации об уничтоженных в регионе БПЛА пока что не было.