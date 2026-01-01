Новости
Желтый уровень беспилотной опасности объявлен в Ростовской области днем 1 января

Желтый уровень беспилотной опасности объявлен в Ростовской области днем 1 января. Об этом сообщили мониторинговые каналы.

Желтый уровень опасности указывает на обнаружение дронов вблизи границ региона. Все экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности. Жителям рекомендуется сохранять спокойствие, а также следить за официальными новостями.

Официально о работе средств ПВО силовые ведомства и власти не сообщали.
Фото: Соцсети
