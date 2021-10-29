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Заключенный колонии Новочеркасска получил ожоги

Заключенный колонии Новочеркасска получил ожоги
В исправительной колонии № 14, расположенной на улице Макаренко в Новочеркасске, произошло ЧП – двое заключенных устроили пожар на крыше пищеблока. Происшествие случилось вечером 1 ноября, сообщает DonDay.ru со ссылкой на источник.

Один из осужденных, 29-летний Виталий У., вместе с товарищем забрались на крышу здания и там подожгли одежду. Но, испугавшись, быстро потушили вспыхнувшие брюки. Несмотря на это, Виталий получил ожоги, его друг не пострадал.

Таким образом заключенные хотели показать, что они не согласны с переходом в другой отряд.
Фото: donday.ru
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