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В Новочеркасске около 40 осужденных эвакуировали из-за пожара в колонии

В Новочеркасске около 40 осужденных эвакуировали из-за пожара в колонии
Появились кадры пожара в исправительной колонии Новочеркасска. Возгорание случилось в ИК-14 на улице Макаренко, 60 вечером 1 декабря.

Как сообщает DonDay.ru, первым загорелся чердак четвертого отряда. В тот момент там находились 36 заключенных-инвалидов. Сотрудники колонии вовремя заметили пламя и вызвали пожарных. Пока спасатели добирались к месту, правоохранители вывели на улицу арестантов и распределили по другим отрядам исправительной колонии.

Общая площадь пожара составила около 300 квадратных метров. Потушить огонь удалось лишь спустя четыре часа. К счастью, в ЧП никто не пострадал. Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

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