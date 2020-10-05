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Задержан депутат Законодательного собрания Ростовской области Игорь Кундрат

Задержан депутат Законодательного собрания Ростовской области Игорь Кундрат
В Шахтах задержали депутата Законодательного собрания Ростовской области Игоря Кундрата. Информация об этом появилась в соцсетях 7 октября.

Собственный источник Rostov.ru подтвердил эту информацию. У депутата сначала прошли обыски. Народного избранника подозревают по статье «Кража в крупном размере». К депутату нагрянули домой. После этого его задержали. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания в городе Шахты

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