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Задержанный в Ростове бывший руководитель «Россельхозбанка» Игорь Пятигорец ближайшие сутки проведет в изоляторе временного содержания

Задержанный в Ростове бывший руководитель «Россельхозбанка» Игорь Пятигорец ближайшие сутки проведет в изоляторе временного содержания
Задержанный в донской столице экс-глава «Россельхозбанка» и бывший депутат Законодательного собрания Игорь Пятигорец останется в изоляторе временного содержания на 24 часа.

Как сообщил DonDay.ru со ссылкой на собственный источник, согласно статье 91 УПК РФ «Основания задержания подозреваемого» его доставили в изолятор временного содержания. Следователь должен предъявить ему обвинение и направить в суд ходатайство об избрании в отношении Пятигорца меры пресечения.

Напомним, что известного бизнесмена и политика задержали 19 апреля примерно в 16:00 в центре донской столицы. Правоохранители подозревают его в махинациях с кредитами, которые выдавал банк под его управлением.

Стоит добавить, что Игорь Пятигорец избирался на пост депутата Законодательного собрания с 2013-го по 2018 год. Кроме того, он работал руководителем ростовского филиала ОАО «Россельхозбанк». Однако в 2017 году после громкого скандала, в котором были замешаны высокопоставленные сотрудники компании, он написал заявление об уходе.

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