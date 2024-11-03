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В Новочеркасске загорелся двухэтажный заброшенный дом

В Новочеркасске загорелся двухэтажный заброшенный дом
В Ростовской области, в Новочеркасске, вспыхнул заброшенный двухэтажный дом. Инцидент произошел 3 ноября на улице Мацоты.

Около 01:00 начался пожар в пустующем здании, 81. Пламя вскоре поглотило двухэтажное строение. Местные жители заметили огонь и вызвали пожарную службу.

Когда спасатели прибыли на место, огонь уничтожил 480 квадратных метров строения.

По сообщению ГУ МЧС Ростовской области, для ликвидации пожара были задействованы 24 человека и шесть единиц техники.

К счастью, обошлось без пострадавших. Огонь сумели ликвидировать спустя четыре часа.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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