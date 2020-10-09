В Ростовской области снова пошел на спад коэффициент распространения COVID-19

В Ростовской области немного снизился коэффициент распространения коронавируса. Об этом свидетельствуют данные регионального правительства.По состоянию на 11 октября в донском регионе показатель заболевших на 100 тысяч жителей составляет 586. Коэффициент распространения инфекции – 1,08. Примечательно, что еще вчера этот показатель был равен 1,11.При этом стабильная эпидситуация будет наблюдаться в том случае, если коэффициент распространения опасного вируса будет не выше единицы. Это значит, что один инфицированный сможет заразить только одного человека.За последние сутки инфекцию выявили еще у 272 человек. Скончались еще девять дончан с хроническими заболеваниями.