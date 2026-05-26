Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

За сутки на Дону при пожарах спасли девять человек. Статистикой за 25 мая поделились в ГУ МЧС по региону.В Ростовской области за сутки спасатели участвовали в тушении девяти техногенных пожаров. Также пожарных привлекали к ликвидации одного загорания сухой растительности.Кроме того, специалисты выезжали на последствия пяти ДТП. В этих происшествиях им удалось спасти девять человек.Всего за сутки на вызовы направляли 132 человека и 33 единицы техники.