За сутки на Дону при пожарах спасли девять человек. Статистикой за 25 мая поделились в ГУ МЧС по региону.

В Ростовской области за сутки спасатели участвовали в тушении девяти техногенных пожаров. Также пожарных привлекали к ликвидации одного загорания сухой растительности.

Кроме того, специалисты выезжали на последствия пяти ДТП. В этих происшествиях им удалось спасти девять человек.

Всего за сутки на вызовы направляли 132 человека и 33 единицы техники.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
