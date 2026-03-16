Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области за сутки при пожарах спасли пять жителей. Данными за 15 марта поделились в ГУ МЧС по региону.Пожарные участвовали в тушении 15 возгораний техногенного характера. Им удалось вытащить из огня двух человек.Помимо этого специалистами было ликвидировано 31 загорание сухостоя. Общая площадь таких пожаров составила 8,5 тысяч квадратов.Вдобавок спасателей привлекали к тушению двух дорожно-транспортных происшествий, в которых были спасены три человека.За день на выездах работали 452 человека на 113 единицах техники.