В Ростовской области за сутки при пожарах спасли пять жителей. Данными за 15 марта поделились в ГУ МЧС по региону.
Пожарные участвовали в тушении 15 возгораний техногенного характера. Им удалось вытащить из огня двух человек.
Помимо этого специалистами было ликвидировано 31 загорание сухостоя. Общая площадь таких пожаров составила 8,5 тысяч квадратов.
Вдобавок спасателей привлекали к тушению двух дорожно-транспортных происшествий, в которых были спасены три человека.
За день на выездах работали 452 человека на 113 единицах техники.