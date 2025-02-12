За прошедшие сутки в Ростовской области произошло 4 пожара

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

За сутки 11 февраля в Ростовской области случилось четыре пожара. Информацию об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.Первое возгорание произошло рано утром в донской столице. Пожар случился в переулке Курильском. Спасатели тушили пламя на 48 квадратных метрах частного дома. 50-летний хозяин жилища был доставлен с ожогами в больницу. Предварительно, причиной возгорания послужила неосторожность при курении.Ближе к вечеру пожар произошел в Каменске-Шахтинском. На улице Рабочая около пяти часов начал гореть частный дом. Хозяин жилища спасен. Шесть пожарных на двух автоцистернах потушили пламя. Причина - неисправный обогреватель.Следующий пожар случился в Зернограде. Загорелась квартира в пятиэтажке. С ожогами 20-летний парень доставлен в больницу. Сгорели домашние вещи. Пламя потушили на трех квадратных метрах. Причина возгорания пока не установлена.Последний пожар случился в хуторе Крымск Усть-Донецкого района. Загорелась кровля частного дома на улице Центральной. Пламя распространилось на 42 квадратных метра. Огонь потушили 5 пожарных на двух автоцистернах. К счастью, хозяину дома удалось спастись.