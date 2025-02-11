Под Ростовом в частном доме случился пожар из-за короткого замыкания проводки
В городе Зернограде Ростовской области в частном доме случился пожар. Возгорание произошло 11 февраля.
Соседи дома по улице Пушкина, 50 заметили пламя около 13:00. Хозяев в доме не было. Очевидцы вызвали пожарных.
Пламя приехали тушить 12 человек на трех автоцистернах. Пожар был полностью ликвидирован на 25 квадратных метрах.
В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что причиной возгорания послужило короткое замыкание электропроводки.