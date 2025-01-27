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В Ростовской области мужчина пострадал, когда тушил пожар в своем доме

В Ростовской области мужчина пострадал, когда тушил пожар в своем доме
В Семикаракорском районе Ростовской области случился пожар в частном доме. Происшествие случилось утром 27 января.

Возгорание началось около девяти утра в станице Задоно-Кагальницкой. Пламя вспыхнуло в гараже дома на Гагарина, 3/2. Заметив пожар, хозяин дома попытался самостоятельно справиться с огнем. За считанные минуты пламя уже охватило крышу дома. Мужчина получил сильные ожоги и вызвал спасателей.

На место прибыли шесть пожарных на двух автоцистернах. К 09:27 пламя удалось потушить на 36 квадратных метрах. Огонь полностью уничтожил гараж и автомобиль.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что хозяин дома с сильными ожогами был доставлен в больницу. Причина возгорания устанавливается.
Фото: ГУ МЧС Ростовской области
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