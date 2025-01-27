В Ростовской области мужчина пострадал, когда тушил пожар в своем доме

Фото: ГУ МЧС Ростовской области

В Семикаракорском районе Ростовской области случился пожар в частном доме. Происшествие случилось утром 27 января.Возгорание началось около девяти утра в станице Задоно-Кагальницкой. Пламя вспыхнуло в гараже дома на Гагарина, 3/2. Заметив пожар, хозяин дома попытался самостоятельно справиться с огнем. За считанные минуты пламя уже охватило крышу дома. Мужчина получил сильные ожоги и вызвал спасателей.На место прибыли шесть пожарных на двух автоцистернах. К 09:27 пламя удалось потушить на 36 квадратных метрах. Огонь полностью уничтожил гараж и автомобиль.В региональном ГУ МЧС сообщили, что хозяин дома с сильными ожогами был доставлен в больницу. Причина возгорания устанавливается.