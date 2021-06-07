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Вынесли приговор водителю, устроившему тройное ДТП на трассе Ростов - Волгодонск

Вынесли приговор водителю, устроившему тройное ДТП на трассе Ростов - Волгодонск

Аксайский районный суд признал Ивана Корольченко виновным по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Почти три года назад 19-летний парень спровоцировал массовую аварию на трассе, в результате которой погиб человек. О приговоре стало известно 9 июня.

ДТП произошло 11 августа 2018 года на трассе Ростов - Волгодонск. Иван Корольченко на своей «пятнадцатой» выехал на обгон по встречной полосе. Однако что-то пошло не так, и водитель не справился с управлением. В результате ДТП шофер врезался в проезжающий мимо ПАЗ.

От удара автобус отбросило на встречную полосу. Там он врезался в «Форд Транзит».

В массовом ДТП погиб водитель «Форда», водитель отечественного авто, его пассажир и 39-летний водитель ПАЗика получили травмы.

По информации суда, на Ивана завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Суд приговорил водителя к году и шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Также ему придётся заплатить штраф в размере 250 тысяч рублей трем членам семьи погибшего.

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