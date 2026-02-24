Новости
В жестком ДТП в Ростовской области пострадали восемь человек

В Ростовской области случилось жесткое ДТП, в котором пострадало восемь человек. Половина из них оказалась детьми.

Происшествие случилось 23 февраля в Батайске, ближе к 21:00.

Женщина с ребенком на «Тойоте Раум» ехала по Фрунзе. На перекрестке с Луначарского она не уступила дорогу и врезалась в «Фольксваген Поло». По предварительной версии Госавтоинспекции, женщина должна была уступить дорогу, так как двигалась по второстепенной дороге.

От столкновения «Фольксваген» вынесло на встречную полосу. Там авто врезалось в «Шкоду Фабию». В итоге пострадали водители и пассажиры всех машин.

Целых пять человек травмированы в «Шкоде». Двое из них взрослые, а трое — дети от трех до девяти лет. Пятилетний ребенок пострадал в «Тойоте» вместе с женщиной-водителем, а 21-летний парень получил травмы в «Фольксвагене».

Обстоятельства и состояние пострадавших уточняется.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
