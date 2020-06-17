В Шахтах врачи борются за жизнь мальчика, выпавшего из окна
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В Шахтах Ростовской области ребёнок получил серьёзные травмы, выпав из окна. Несчастный случай произошёл днём 18 июня на улице Погодина, сообщает DonDay.ru.
Четырёхлетний малыш находился в квартире на втором этаже. Он бегал по помещению, залез на подоконник и облокотился на москитную сетку. В следующую секунду он упал вниз.
В результате мальчик получил травмы и был доставлен в больницу. Сейчас его состояние оценивается как тяжёлое. Врачи второй день борются за его жизнь.