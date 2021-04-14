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В Ростове девочка-подросток погибла в ДТП с мусоровозом

В Ростове девочка-подросток погибла в ДТП с мусоровозом
В Ростове-на-Дону 15-летняя пассажирка скутера погибла в аварии с мусоровозом. Происшествие случилось на улице Штахановского, 29А поздно ночью 16 апреля.

Девочка с 16-летним другом без прав катались на скутере «Хонда» по ночному городу. При повороте направо юный водитель не справился с управлением и врезался во встречный мусоровоз.

Школьница скончалась на месте ДТП, мальчика доставили в больницу с многочисленными травмами, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. От гибели его спас шлем.

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